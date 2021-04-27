هل يشكل لقاح كورنا خطراً على الرضاعة الطبيعية؟.. الصحة تجيب

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أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن أخذ المرضع للقاح كورونا لا يشكل خطراً على الرضاعة الطبيعية.
جاء ذلك في رد على سؤال لمواطنة قالت فيه: “ما مدى جواز استكمال المرضعات للرضاعة الطبيعية في حال تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد؟”.
وأكدت الوزارة أنه لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرًا على الرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى أنه يوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم.
وأضافت الوزارة أن التوصية بتطعيم المرضعات باللقاح جاءت لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل، منوهة بأنه لا يلزم إيقاف الرضاعة بعد تلقي اللقاح.
Source alweeam
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