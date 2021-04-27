هل يمكن لمن لديها سجل تجاري الاستفادة من معاش زوجها المتوفى؟ التقاعد تجيب

حددت المؤسسة العامة للتقاعد موقف المرأة التي لديها سجل تجاري هل يمكنها الاستفادة من معاش زوجها المتوفي أم لا.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن السجل التجاري لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد على «تويتر»: «في حالة وفاة الزوج هل لزوجته اللي عندها سجل تجاري نصيب من راتب زوجها المتوفى أو في حالة وجود السجل لا يكون لها نصيب من راتب زوجها؟».

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد، حددت الحالات التي يتوقف فيها المعاش التقاعدي للمستفيدات الإناث والاستثناءات التي حددتها المؤسسة.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فإنه يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن والأم اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج، إذا تزوجت من غير والد المتوفى.

ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت فإذا كانت المستحقة التي طلقت أو ترملت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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