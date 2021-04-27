هل يمكن تغيير الاسم إلى «ملاك».. «الأحوال المدنية» توضح

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن اسم «ملاك» من الأسماء الممنوع تسجيلها للمواليد الجدد أو اختيارها عند تغيير الاسم.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الشأن: «نعم.. فهذا الاسم صدر تحريمه بفتوى شرعية، نسعد بخدمتك».

وقالت المواطنة في استفسارها: إنها تريد تغيير اسمها، فهل اسم «ملاك» من الأسماء الممنوعة أم لا؟.

وفي السياق ذاته، أوضحت الأحوال المدنية ان إجراءات تغيير الاسم تتضمن مراجعة أقرب مكتب مع إحضار بطاقة الهوية الوطنية.

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