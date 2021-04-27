الحربي عن طقس الثلاثاء: أمطار وسيول على مناطق عدة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، استمرار هطول الأمطار اليوم الثلاثاء على عدة مناطق، مع فرصة لجريان السيول.

وقال الحربي –عبر تويتر- إنه متوقع استمرار الأمطار على اجزاء واسعة من جنوب غرب وغرب المملكة، وأجزاء من مناطق وسط المملكة.

وأشار إلى أن النشوءات الغزيرة ستكون نواحي تهامة والمنحدرات الجبلية الغربية، مع استمرارية الأمطار لمناطق شرق المرتفعات، موضحًا أن السيول متوقعة على المناطق التهامية.

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