«الصحة»: المكملات الغذائية لا تمنع الإصابة بكورونا

جددت وزارة الصحة، تذكيرها بأن المكملات الغذائية خاصة فيتامين سي، غير مخصصة لمنع الإصابة بكورونا، مشيرة إلى أنها قد تلعب دورًا في عمل جهاز المناعة.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى، مثل فيتامين (سي) وفيتامين (د) والزنك، ولكن لا يجب تناولها بدون استشارة الطبيب المعالج».

وقال مواطن في استفساره: كم حبة من فيتامين «سي» يأخذها مريض كورونا في اليوم؟.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أنه يكتفى بجرعة واحدة من لقاحات فيروس كورونا بعد مرور ٦ أشهر من التعافي لمن سبق لهم الإصابة بالفيروس

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