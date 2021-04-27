«المركزي السعودي» يوضح حالات الاعتراض على عمليات البطاقة الائتمانية

أوضح البنك المركزي السعودي، حقوق المواطن في الاعتراض على عمليات البطاقة الائتمانية، مطالبًا بالتأكد من صحة الاعتراض قبل تقديمه.

وذكر حساب «ساما تهتم» التابع للبنك المركزي –عبر تويتر- أنه يحق لك الاعتراض على العمليات المقيدة في كشف حساب البطاقة الائتمانية في حال وجود أخطاء، على أن يتم تقديم الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا تقويميًا من تاريخ إرسال كشف الحساب من قبل الجهة المصدرة للبطاقة.

وأوضح أنه يحق للجهة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى رسومًا لا تتجاوز 50 ريالًا سعوديًّا، إذا تبين أن جميع المعلومات والعمليات الواردة في كشف حساب البطاقة الذي اعترض عليها العميل صحيحة.

وأشار البنك المركزي السعودي، إلى ضرورة التأكد من صحة الاعتراض قبل تقديمه.

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