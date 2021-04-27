«هدف»: 5 شروط لاستحقاق تعويض تكاليف الشهادات المهنية

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» نحو 5 شروط لاستحقاق طلب تعويض التكاليف المالية للشهادات المهينة بعد الحصول عليها.

وأوضح صندوق هدف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن المستفيدين من تعويض الشهادات المهنية هم السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص أو الحكومي والباحثين والباحثات عن عمل.

وأكد صندوق هدف أن من شروط الاستحقاق أن تكون الشهادة من ضمن الشهادات المعتمدة قبل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والحد الأقصى للحصول على الدعم هو شهادتين فقط للفرد الواحد.

ومن شروط الاستحقاق، أيضًا الإقرار بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة، وأن تكون الشهادة صالحة وغير منتهية، وفقا لصندوق هدف.

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