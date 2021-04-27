تعنيف فتاة من والدها في تبوك.. و«العنف الأسري» يتدخل

أوضح مركز بلاغات العنف الاسري، أنه تم مباشرة حالة فتاة تعرضت للتعنيف من قبل والدها في منطقة تبوك، وذلك بعد ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل والدها، نود التوضيح بأنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية في تبوك.

وأشار مركز بلاغات العنف الاسري إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات حسب الأنظمة.

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