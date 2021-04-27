«الضمان الصحي»: صاحب عمل الزوج غير ملزم بالتأمين على الابنة والزوجة الموظفة

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب عمل الأب غير ملزم بالتأمين على الابنة الموظفة أو الزوجة الموظفة.

وذكر المجلس –عبر تويتر- أن صاحب عمل الموظفة «الابنة» ملزم بالتأمين عليها، ولا يلتزم صاحب عمل الأب بالتأمين عليها.

جاء ذلك ردًا على استفسار أنه إذا كانت الابنة موظفة في القطاع الخاص، فهل صاحب عمل الأب ملزم بالتأمين عليها؟.

وفي ذات السياق، أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه إذا كانت الزوجة موظفة، فإن صاحب عمل الزوجة هو الملزم بالتأمين عليها، وليس صاحب عمل الزوج.

وأشار الضمان اللصحي إلى أنه يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص، بالتأمين على جميع العاملين لديه «السعوديين/ غير سعوديين» وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، وذلك بالتعاقد مع شركة تأمين صحي مؤهلة وإصدار وثيقة تأمين صحي موحدة.

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