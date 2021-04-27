منصة إحسان: تقليص مدة تحديث حالات المستحقين في «فرجت» إلى 10 دقائق

أوضحت منصة إحسان، أنه بالتعاون مع وزارة العدل، تم تقليص مدة تحديث حالات المستحقين المسجلين في خدمة «فُرِجَتْ» لتُصبح «من 10 إلى 20 دقيقة» كحد أقصى، بعد أن كانت تستغرق 48 ساعة.

وذكرت منصة إحسان، أن تقليص مدة تحديث حالات المستحقين المسجلين في خدمة «فُرجت»، يرفع من مستوى الشفافية لدى المتبرعين وفاعلي الخير، ويؤكد حرص المنصة على ضمان اطلاع الجميع على الحالات بشكل مُحدث وسريع، بهدف منح المتبرعين خيارات أوسع من الحالات المستحقة.

وأشارت إلى أن العمل جارٍ مع الجهات المعنية ليُصبح تحديث حالات المستحقين المسجلين في خدمة «فُرجت» بشكل لحظي، موضحة أن أي مبالغ دُفعت لحالة مكتملة ستسترد لحساب المتبرّع آليًا بشكل فوري.

وكانت منصة إحسان قد أتاحت خدمة «فُرِجَتْ» ضمن الخدمات التي تقدمها بهدف التفريج عن سجناء الحقوق المالية وقضاء مديونياتهم ولم شملهم بذويهم، في خطوة تعكس حرص القائمين على المنصة لتوفير مختلف الخدمات التي تسهم في دعم العمل الخيري وتحقيق الاستدامة له.

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