السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2,094 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات



أبوظبي 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2,094 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 514,591 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,578 وفاة، مفيدةً أنها سجّلت 1,900 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 495,589 حالة.

// انتهى //

13:14ت م

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أبوظبي 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2,094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات.وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 514,591 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,578 وفاة، مفيدةً أنها سجّلت 1,900 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 495,589 حالة.// انتهى //13:14ت م0075

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