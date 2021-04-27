السعودية اليوم / ٣٦٠ جولة رقابية بمحافظة أحد المسارحة منذ بداية شهر رمضان



أحد المسارحة 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مخافظة أحد المسارحة ٣٦٠ جولة رقابية وتفتيشية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية بالمحافظة خلال الإسبوعيين الماضيين.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب مباركي أن الفرق الميدانية الرقابية كثفت جولاتها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس

وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، حاثاً على التعاون مع الإدارات الخدمية والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية من خلال الاتصال على رقم الطوارئ "٩٤٠" على مدار الساعة.

// انتهى //

13:01ت م

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أحد المسارحة 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مخافظة أحد المسارحة ٣٦٠ جولة رقابية وتفتيشية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية بالمحافظة خلال الإسبوعيين الماضيين.وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب مباركي أن الفرق الميدانية الرقابية كثفت جولاتها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا ، مبيناً أنه تم إصدار ٢٧ مخالفة احترازية وإغلاق منشأتين وضبط أكثر من ١٦٠ كجم من الحوم مجهولة المصدر.وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، حاثاً على التعاون مع الإدارات الخدمية والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية من خلال الاتصال على رقم الطوارئ "٩٤٠" على مدار الساعة.// انتهى //13:01ت م0074

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