السعودية اليوم / توقيع مذكرة تعاون بين البنك الإسلامي للتنمية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث



جدة 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

وقع معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أمس، اتفاقية تعاون مع المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث نيخيل سيث عبر الاتصال المرئي.

وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجال البحث والتدريب لتقليل الوفيات من الأمراض غير المعدية وتبادل المعرفة وتطوير البرامج المشتركة وبناء القدرات لصالح الدول الأعضاء بالبنك.

// انتهى //

12:50ت م

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