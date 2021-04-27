السعودية اليوم / أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان



جيزان 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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12:47ت م

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