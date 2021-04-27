السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بنجران تطلق حملة تطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين



نجران 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمنطقة أمس، حملة ميدانية شاملة لجوامع ومساجد المنطقة بهدف تطبيق نظام الجزاءات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية ضد فيروس

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن العصيمي أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة ‏وسمو نائبه، وذلك حرصاً على‏ تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأشار العصيمي إلى أن الفرق الميدانية مشكلة من مراقبي المساجد وإدارة شؤون المساجد، ترافقهم الدوريات الأمنية حسب النطاق الجغرافي لكل موقع على مستوى جوامع ومساجد المنطقة، مثمناً جهود الجهات الأمنية المشاركة في الحملة.

// انتهى //

12:44ت م

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نجران 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسأطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمنطقة أمس، حملة ميدانية شاملة لجوامع ومساجد المنطقة بهدف تطبيق نظام الجزاءات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية ضد فيروس كورونا وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن العصيمي أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة ‏وسمو نائبه، وذلك حرصاً على‏ تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.وأشار العصيمي إلى أن الفرق الميدانية مشكلة من مراقبي المساجد وإدارة شؤون المساجد، ترافقهم الدوريات الأمنية حسب النطاق الجغرافي لكل موقع على مستوى جوامع ومساجد المنطقة، مثمناً جهود الجهات الأمنية المشاركة في الحملة.// انتهى //12:44ت م0065

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