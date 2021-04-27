السعودية اليوم / أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات



القريات 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في القريات لـ 10279 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، تُقدم من خلال عيادتين.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

12:31ت م

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القريات 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسقدمت عيادات "تطمن" خدماتها في القريات لـ 10279 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، تُقدم من خلال عيادتين.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //12:31ت م0064

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