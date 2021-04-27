السعودية اليوم / تطور العمل النسائي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي



المدينة المنورة 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

بدأ العمل النسائي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قبل قرابة 21 عاماً بإدارتين هي إدارة المكتبة النسائية وإدارة التوجيه والإرشاد النسائي.

ثم تطورت مراحل صناعة العمل النسائي خلال السنوات الأخيرة ليواكب ما تشهده المملكة من تطور وازدهار في شتى المجالات.

واليوم يوجد خمس وكالاتٍ مساعدة نسائية وهي الوكالة المساعدة للشؤون النسائية ,والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية, والوكالة المساعدة للمكتبات والمطبوعات والبحث العلمي, والوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية, والوكالة المساعدة للشؤون التطويرية.

ويتبع هذه الوكالات تسع إدارات عموم و (26) إدارة و (واثنا عشر) وحدة يعمل بها (415) موظفة رسمية و (202) موظفة مؤقته يعملن جنباً إلى جنب لقيادة سياسة التغيير التي تعيشها بلادنا والتي تعد من أهم أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

وتحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالاهتمام بجانب التأهيل والتدريب والتطوير والمحاضرات الموجهة للموظفات , وإقامة الندوات وورش العمل وتمكين الموظفات من الالتحاق بعدد من الدبلومات المعتمدة بتحسين أوضاع العنصر البشري النسائي, وإلحاق الموظفات بالدروس العلمية وتكريم الموظفات الأكثر حضوراً وتفاعلاً مع هذه الدروس والبرامج , وتقديم عدد من الدروس لغير الناطقات باللغة العربية من عاملات شركة النظافة.

كما بلغ عدد الفرق التطوعية خلال موسم رمضان لهذا العام (9 فرق تطوعية) بواقع (232) متطوعة يومياً.

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12:28ت م

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