شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الدفاع : تدمير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة (٠٦٤٠) من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف : تمكنت - ولله الحمد - من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل (ينبع) , وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك .

وأضاف العميد المالكي ان التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها .

وأكد العميد المالكي على أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.