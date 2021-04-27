الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني حول ثغرات جوجل كروم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة حول وجود ثغرات خطيرة في متصفح “Google Chrome”.

خطورة الثغرات الأمنية

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الثغرات تمكن المهاجم من تنفيذ ما يلي: تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، عدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم.

مشيراً إلى أن شركة Google أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

توصية بتحديث المتصفح

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 90.0.4430.93، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة.

طريقة التحديث

– افتح Chrome، وفي أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد – مساعدة – معلومات عن Google Chrome.

– اختر رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”، فيما سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.

– ثم انقر على إعادة التشغيل.



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