الزكاة والدخل: ضبط 2.346 مخالفة ضريبية منذ بداية رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 9,963 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة، منذ بداية شهر رمضان وحتى اليوم الموافق الرابع عشر من رمضان، حيث ضُبط خلال هذه الزيارات 2,346 مخالفة ضريبية.

زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعاتٍ تجارية عديدة، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، وقطاع الذهب، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم تحصيل الضريبة، وعدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة.

وأوضحت الهيئة بأن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، حيث تلقى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 228 بلاغاً في نفس الفترة.

وأكدت هيئة الزكاة والدخل على أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

دعوة لأصحاب المنشآت التجارية

وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.



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