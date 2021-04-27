تعرف على خطوات معرفة السلع الممنوع استيرادها من الخارج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

أكد المهتم بالتجارة الإلكترونية فيصل صالح ‫أنه قبل طلب أي سلعة من خارج السعودية على أهمية الدخول على موقع الجمارك السعودية ومعرفة السلع الممنوع استيرادها، مشيراً إلى أنه سيظهر جدول مبيناً فيه جميع أنواع السلع الممنوعة.

خطوات معرفة السلع الممنوع استيرادها

وأوضح فيصل، عبر حسابه على “تويتر” خطوات معرفة السلع الممنوعة والمقيدة وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني للجمارك السعودية هنا.

الذهاب للصفحة الرئيسية واختيار أيقونة الأفراد.

تأتي خيارات وتضغط أيقونة المزيد ثم تظهر لك خيارات أخرى من ضمنها خيار السلع الممنوعة والمقيدة.

ضوابط الاستيراد الشخصي

وفي وقتٍ سابق أشارت الهيئة العامة للجمارك، إلى أنه هناك عدة شروط وضوابط مهمة يجب على الأفراد عند استيرادهم أغراضاً أو بضائع شخصية اتباعها، وتتمثل هذه الضوابط في:

عند الاستيراد الشخصي يقدم صاحب العلاقة البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو تأشيرة الإقامة لإتمام العملية الجمركية. أن تكون الإرسالية ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية. تقديم التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة. يجب على صاحب الشأن ترجمة الفواتير/المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. يجوز لمالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) للمستورد تقديم الوثائق والمستندات والمعلومات الجمركية للدائرة الجمركية إلكترونياً على أن يوافي الدائرة الجمركية قبل أو بعد فسح البضاعة بالوثائق والمستندات عند الطلب. إمكانية تسديد الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى مسبقاً حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية. على وكلاء الملاحة (بحري/جوي) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية ورقياً أو إلكترونياً حسب نظام التخليص الآلي المعمول به في الدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية. على الناقل أو المخلص الجمركي (المفوض) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) وتسجيل معلومات وسيلة النقل للدائرة الجمركية للبضائع المنقولة براً أو بحراً بواسطة السفن الخشبية أو ما يماثلها والتي لا تقوم برحلات منتظمة لإتمام العملية الجمركية. إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية لا يجوز استيراد السلع الممنوعة دولياً أو محلياً أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.

الوثائق والمستندات الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي

1. الفاتورة الأصلية التفصيلية.

2. شهادة المنشأ الأصلية.

3. إذن التسليم.

4. بوليصة الشحن.

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