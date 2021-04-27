المسند يتوقع هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، أن تشتد غزارة الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

كما توقع المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الثلاثاء، أن تؤثر الحالة على أجزاء من مناطق: الشرقية، والرياض، والقصيم، ونجران وجنوبي المدينة المنورة.

وأشار عبدالله المسند إلى أن الحالة المطرية لا تخلو من سحب ركامية تتشكل في كنفها رياح هابطة قد تثير بعض الغبار.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران،حائل، القصيم، الرياض، الشرقية ).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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