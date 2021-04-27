خالد الزعاق يوضح سبب تسمية الفجر واختلاف وقت صلاته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية سر اختلاف العلماء في تحديد وقت صلاة العشاء والفجر.

صلاة العشاء والفجر والشفق

وقال الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، إن وقت صلاة العشاء والفجر مرتبط بالشفق وهو مختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة ، وفقاً للعربية.

وتابع د. خالد الزعاق أنه علاوة على ذلك مشكلة التلويث البيئي والضوئي والتي سببت تأخراً في بزوغ الشفق كل هذا جعل العلماء يختلفون في تحديدهما، مشيراً إلى أن الفجر سُمي بذلك لأن نوره ينفجر من وسط الظلام.

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