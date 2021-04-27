- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خالد الزعاق يوضح سبب تسمية الفجر واختلاف وقت صلاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27
وتابع د. خالد الزعاق أنه علاوة على ذلك مشكلة التلويث البيئي والضوئي والتي سببت تأخراً في بزوغ الشفق كل هذا جعل العلماء يختلفون في تحديدهما، مشيراً إلى أن الفجر سُمي بذلك لأن نوره ينفجر من وسط الظلام.
خالد الزعاق يوضح سبب تسمية الفجر واختلاف وقت صلاته
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية سر اختلاف العلماء في تحديد وقت صلاة العشاء والفجر.
صلاة العشاء والفجر والشفق
وقال الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، إن وقت صلاة العشاء والفجر مرتبط بالشفق وهو مختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة ، وفقاً للعربية.
وتابع د. خالد الزعاق أنه علاوة على ذلك مشكلة التلويث البيئي والضوئي والتي سببت تأخراً في بزوغ الشفق كل هذا جعل العلماء يختلفون في تحديدهما، مشيراً إلى أن الفجر سُمي بذلك لأن نوره ينفجر من وسط الظلام.
شارك الخبر
شارك الخبر