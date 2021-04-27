تعرف على تجربة الموظف الرقمية وإدارتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

71 % من الموظفين يودون أن تقدم منشآتهم نفس المستوى من التقنية التي يستخدمونها في حياتهم الشخصية وفقًا لدراسة “Salesforce” فكيف يمكن أن نرتقي بتجربة الموظف الرقمية؟

وأوضح نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية للموارد البشرية المهندس أحمد بن مسفر الغامدي عبر حسابه على “تويتر” أن هناك بعض الممارسات التي يجب اتباعها عند تصميم تجربة الموظف الرقمية وإدارتها.

وقال الغامدي التركيز أولاً على الموظفين ثم التكنولوجيا ثانياً ، بالإضافة إلى بناء تجربة الموظف لتلبية احتياجات الموظفين وليس التكنولوجيا.

برامج قابلة للأستخدام

وأشار الغامدي إلى اعتماد برامج قابلة للاستخدام، مشيراً إلى أنه يوجد الكثير من البرامج المتاحة المليئة بالمزايا ، لكن الأهم مراعاة إمكانية الاستخدام بدون تعقيد للاستفادة منها بفعالية.

نماذج العمل الحديثة

وأشار الغامدي إلى اعتماد نماذج العمل الحديثة التي تتميز بالذكاء والمرونة مثل Agile ، مؤكداً أن نموذج العمل يؤثر على مستوى تجربة الموظف الرقمية.

وأضاف الغامدي أن غرس التعليم الرقمي تمتع الموظف بالثقافة التقنية في بيئة عمل رقمية بالكامل وهو مفتاح الكفاءة والإنتاجية ، مبيناً أن المنشأة ذات الثقافة المؤيدة للتعلم أكثر قابلية للتكيف والأداء العالي.

وقال الغامدي: الخلاصة أن مستقبل العمل يدور حول تجربة الموظف الرقمية.

تطبيقات ملائمة

وأوضح مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات بندر السويحب عبر حسابه على “تويتر” أنه لا بد من توجيه الموظف للتطبيقات الرقمية الملائمة لمهامه، وتهيئة تطبيقات تتوفر فيها (المرونة، سهولة، أمان، إنتاجية، متابعة)، والتدريب والتحفيز للاستخدام، التدرج في الاعتمادية من الطرق التقليدية للتطبيقات الرقمية، مقارنة الإنتاجية قبل وبعد الاستخدام، المتابعة الدائمة.

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