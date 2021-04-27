هيئة الغذاء والدواء توضح مراحل عمل اللقاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

يهدف أسبوع التحصين العالمي، الذي يتم الاحتفال به في الأسبوع الأخير من إبريل إلى تعزيز استخدام اللقاحات؛ لحماية الناس من جميع الأعمار ضد الأمراض. ينقذ التحصين الملايين من الأرواح كل عام، ويتم الاعتراف به على نطاق واسع، بوصفه أحد أكثر التدخلات الصحية فعالية في العالم. ومع ذلك، لا يزال هناك ما يقرب من 20 مليون طفل في العالم اليوم لا يحصلون على اللقاحات التي يحتاجونها.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن اللقاحات تعمل على المساعدة في عملية رفع مناعة الجسم لمنع حدوث بعض الأمراض مثل الجدري، الدرن، الحصبة وشلل الأطفال.

مراحل عمل اللقاح

ونشرت الهيئة إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي على” تويتر” بالتزامن مع اليوم العالمي للقاحات يوضح مراحل عمل اللقاح وهي كالتالي:

١- حقن الميكروب: حيث يتم حقن الميكروب المراد اللقاح ضده في صورة كائن مضعّف أو ميت في جسم الإنسان .

٢- الجهاز المناعي: يتعرف الجهاز المناعي على أجزاء اللقاح كمواد غريبة.

٣- إنتاج أجسام مضادة: يبدأ جسم الإنسان في إنتاج الأجسام المضادة بغرض التجهيز للاستجابة السريعة في حال مهاجمة الميكروب الحقيقي للجسم مستقبلاً.

وأضافت الغذاء والدواء ملاحظات تبين من خلالها الآتي:

١- عدد الجرعات: قد يحتاج الجسم إلى أكثر من جرعة كي يصنع أجساماً مضادة كافية لمكافحة المرض

٢- الفترة اللازمة لاكتساب المناعة: عادةً يحتاج الجهاز المناعي لفترة زمنية تتراوح مابين 2-3 أسابيع حتى تكتمل العملية.

العوامل المؤثرة على اللقاح

وكشفت الغذاء والدواء أن العوامل المؤثرة على فعالية اللقاح هي كالتالي:

١- المرض نفسه: يكون أداء اللقاح في بعض الأمراض أكثر من غيرها.

٢- سلالة اللقاح: بعض اللقاحات تكون مخصصة لسلالات معينة من المرض.

٣- عوامل أخرى: مثل العمر والوراثة والتاريخ المرضي



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