7 نصائح لتخطي اختبار الذكاء الاصطناعي والحصول على وظيفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

33 % من أصحاب العمل يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف لتوفير الوقت وتقليل التحيز البشري.

وأوضحت قناة الـ CNBC وفقاً لتقرير عام ٢٠١٧ لشركة Deloitte تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بفحص السير الذاتية ، بحثاً عن كلمات وعبارات محددة لتحديد المرشحين الذين يتطابقون جيداً مع الوظيفة.

كيف تتخطى هذه الفحوصات للحصول على الوظيفة؟

١- استخدم تطبيقاً نصياً مثل Microsoft word بدلاً من مستند PDF أو HTML.

٢- أدرج عناوين الوظائف السابقة بترتيب زمني عكسي لأن الآلات تفضل المستندات ذات التسلسل الهرمي الواضح لمعلوماتها.

٣- اجعل الأولوية للمعلومات الأكثر صلة مع متطلبات الوظيفة التي تتقدم لها.

٤- قم بتضمين كلمات رئيسية من الوصف الوظيفي مثل المسؤوليات اليومية للدور والخبرة السابقة المرغوبة.

٥- سلط الضوء على النقاط التي تتضمن تحقيق أهداف الشركة وزيادة الإيرادات وقيادة عدد من المشاريع والفعالية وما إلى ذلك.

٦- لا تضع معلومات في رأس المستند أو أسفله لأن أغلب أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تستطيع قراءة المعلومات الواردة في هذا الجزء.

٧- قم ببناء شبكة عمل حتى تصل سيرتك الذاتية إلى مدير التوظيف مباشرة

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