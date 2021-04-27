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شكرا لقرائتكم 7 نصائح لتخطي اختبار الذكاء الاصطناعي والحصول على وظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
7 نصائح لتخطي اختبار الذكاء الاصطناعي والحصول على وظيفة
متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي
33 % من أصحاب العمل يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف لتوفير الوقت وتقليل التحيز البشري.
وأوضحت قناة الـ CNBC وفقاً لتقرير عام ٢٠١٧ لشركة Deloitte تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بفحص السير الذاتية ، بحثاً عن كلمات وعبارات محددة لتحديد المرشحين الذين يتطابقون جيداً مع الوظيفة.
كيف تتخطى هذه الفحوصات للحصول على الوظيفة؟
١- استخدم تطبيقاً نصياً مثل Microsoft word بدلاً من مستند PDF أو HTML.
٢- أدرج عناوين الوظائف السابقة بترتيب زمني عكسي لأن الآلات تفضل المستندات ذات التسلسل الهرمي الواضح لمعلوماتها.
٣- اجعل الأولوية للمعلومات الأكثر صلة مع متطلبات الوظيفة التي تتقدم لها.
٤- قم بتضمين كلمات رئيسية من الوصف الوظيفي مثل المسؤوليات اليومية للدور والخبرة السابقة المرغوبة.
٥- سلط الضوء على النقاط التي تتضمن تحقيق أهداف الشركة وزيادة الإيرادات وقيادة عدد من المشاريع والفعالية وما إلى ذلك.
٦- لا تضع معلومات في رأس المستند أو أسفله لأن أغلب أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تستطيع قراءة المعلومات الواردة في هذا الجزء.
٧- قم ببناء شبكة عمل حتى تصل سيرتك الذاتية إلى مدير التوظيف مباشرة
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