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ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.89 ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.89 ريال

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.89 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في ، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، متأثرة بارتفاع أسعار المعدن الثمين عالمياً.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 مسجلاً 214.73 ريال أي ما يعادل تقريباً (57.26 دولار).

الذهب عيار 21

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 187.89 ريال أي ما يعادل تقريباً (50.10 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 161.05 ريال أي ما يعادل (42.95 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة نحو 125.26 ريال أي ما يعادل (33.40 دولار).
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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