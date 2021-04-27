ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الصباحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

صعدت أسعار النفط، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض في الجلسة السابقة.

ومن المرجح أن تكون المكاسب محدودة بفعل تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، التي تعاني الآن من تصاعد وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وفقا لـ”رويترز”.

أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 40 سنتا بما يعادل 0.6 في المائة إلى 66.05 دولار للبرميل، وذلك بعد خسارة 0.7 في المائة أمس الاثنين.

وربح الخام الأمريكي 40 سنتا أو 0.7 في المائة ليسجل 62.31 دولار للبرميل بعد تراجعه 0.4 في المائة في الجلسة السابقة.

مناقشة سياسة الإنتاج

وتأتي مشاكل الهند في الوقت الذي تستعد فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لمناقشة سياسة الإنتاج في اجتماع هذا الأسبوع.



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