السعودية | فيديو.. السيطرة على تمساح يتجول بمنطقة القصيم السعودية

شكرا لقرائتكم فيديو.. السيطرة على تمساح يتجول بمنطقة القصيم السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وزارة البيئة السعودية، أنه تمت السيطرة على التمساح الذي ظهر خلال فيديو يتجول في مركز الهدية شرق مدينة بريدة بمنطقة القصيم، مشيرة إلى أنَّه تمَّ تحريزه وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم السعودية أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول وجود تمساح يتجول في مركز الهدية شرق مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وبعد الرصد والتحري من الفرق الميدانية للوحدة البيطرية بمدينة بريدة التابعة لفرع الوزارة بالقصيم وبالتعاون مع أحد المواطنين والجهات الأمنية بالمنطقة، تمت السيطرة على التمساح وتحريره وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

يذكر أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة وسيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية حيث إن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.