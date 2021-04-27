شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" يكشف سر تسمية الفجر واختلاف وقت صلاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلي وخبير الأرصاد الجوية سر اختلاف العلماء في تحديد وقت صلاة العشاء والفجر .

وقال الدكتور خالد الزعاق أن وقت صلاة العشاء والفجر مرتبط بالشفق وهو مختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة ، وفقاً للعربية .

وأضاف خالد الزعاق أنه علاوة على ذلك مشكلة التلويث البيئي والضوئي والتي سببت تأخر في بزوغ الشفق كل هذا جعلت العلماء يختلفون في تحديدهما ، مشيراً إلى أن الفجر سُمي بذلك لأن نوره ينفجر من وسط الظلام .