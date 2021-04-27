إصابات وحالات إحتجاز بحادث اصطدام عدة مركبات في الطائف

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تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً عن وجود حادث تصادم وقع على عدة مركبات وذلك بحي المثناه مما خلف وراءه عدة اصابات من بينهم حالات محتجزة.
وتفصيلاً أوضح شادي الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عند الساعة ١:٣٥ص وبدورها قامت بتوجيه خمس فرق اسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.
وعند وصول أول فرقة اتضح بالموقع سبع حالات بينهم حالة محتجزة بإحدى المركبات وعلى الفور تم عمل الفرز الطبي للحالات حيث تعرضت خمس حالات لإصابات متوسطة فيما تبقى حالتان مستقرة.
وجرى التعامل مع الحالات جميعاً بتقديم الخدمة الاسعافية اللازمة ونقل ست حالات الى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي فيما رفضت الأخيرة النقل.
Source alweeam
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