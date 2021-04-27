فيديو.. قصة دخول طبيب بلجيكي في الإسلام بعد رؤيته “الشلهوب” يصلي بجوار عامل نظافة

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استعرض الإعلامي، عبدالرحمن المطيري، قصة إسلام طبيب بلجيكي في نادي الهلال بسبب أخلاق اللاعب السابق محمد الشلهوب.
وجاء إسلام هذا الطبيب عندما شاهد “الشلهوب” يصلي بجوار عامل نظافة، وتساءل الطبيب حينها كيف لنجم مثل الشلهوب تهتف الجماهير باسمه أن يصلي مع عامل نظافة، وحينها أدرك أن هناك مساواة بين البشر في الإسلام، وبعدها أسلم.
وأكد “الشلهوب” أنه لم يوجه نصيحة لهذا الطبيب بشأن الدخول في الإسلام، وأن رؤية الأخير لصلاته هو فعلا ما دفع الطبيب للدخول في الإسلام، مضيفا أنه شعر حينها بالسعادة.
Source akhbaar24
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