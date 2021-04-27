إنفوجرافيك: الحوت الأزرق أكبر الدلافين وماوي مهدد بالانقراض

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تعد الدلافين من أكثر حيوانات المحيطات شهرةً وإعجابًا في العالم وذلك لمهاراتها البهلوانية المذهلة ولكن على الرغم من شعبيتها هناك الكثير من المعلومات لا يعرفها الناس عن هذه الثدييات البحرية، ووفقا لجمعية الحفاظ على الحيتان والدلافين (WDC) هذه أبرز المعلومات عن الدلافين. يوجد 42 نوعًا من الدلافين .

الدلافين من الثدييات البحرية، يجب أن تطفو على السطح لتتنفس الهواء وتلد صغارًا.

يستمر حمل الدلفين ما بين 9 و 16 شهرًا.

تأكل الدلافين الأسماك والحبار

جميعها لها أسنان مخروطية الشكل، ويمتلك دولفين ريسو 14 بينما يمكن أن يحتوي دولفين الدوار على 240.

تعيش أربعة أنواع من الدلافين في الأنهار في أجزاء من أمريكا الجنوبية وآسيا

(الحوت القاتل) هو أكبر الدلافين بينما دلفين هيكتور وفرانسيسكانا هما من أصغرها.

تمتلك الدلافين مجموعة من الأصوات مثل النقرات والصفارات والصئيل التي يستخدمونها في مهارات الاتصال وتحديد الموقع بالصدى المتطورة جيدًا

يتراوح العمر الافتراضي من حوالي 20 عامًا في أنواع الدلافين الأصغر إلى 80 عامًا أو أكثر للدلافين الأكبر حجمًا مثل أوركاس.

دولفين ماوي هو أكثر الدلافين المهددة بالانقراض، فقد بقي أقل من 50 فردًا. Source makkahnewspaper





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