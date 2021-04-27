برعاية هيئة الترفيه.. رامز جلال يطرح بوستر برنامجه الجديد في رمضان

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طرح الفنان رامز جلال، اليوم (الأحد)، بوستر برنامجه الجديد للمقالب، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، برعاية الهيئة العامة للترفيه.
ولم يُفصح “جلال” عن أي تفاصيل تخص البرنامج، حيث اقتصر “البوستر” على صورة لرامز جلال دون إظهار وجهه، ودون ذكر اسم البرنامج.
واكتفى بالتعليق على البوستر بجملة “قريبا رمضان 2021”.
Source akhbaar24
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