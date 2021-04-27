المؤسسة البريطانية للتغذية تنصح بالحرص على “السحور”.. ولكن وفق هذه الخيارات

︎

.



قدمت المؤسسة البريطانية للتغذية (BNF) عدة نصائح لصيام صحي؛ خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة “كرورنا”.

وقالت المؤسسة في منشور تحت عنوان “رمضان صحي 2021″، إن وجبة السحور توفر القدر الكافي من السوائل والطاقة لفترة الصيام، لذا فإن اتخاذ خيارات صحية يمكن أن يساعد في التعامل بشكل أفضل مع الصيام.

وأبانت أنه إضافة إلى كون وجبة السحور وسيلة لتخفيف الشعور بالجوع، فإنها أيضاً تساعد في منع الغثيان والصداع أثناء ساعات الصيام، وكذلك تمثّل الفرصة الأخيرة لإمداد الجسم بالماء والسوائل قبل البدء في الصوم.

وأشارت إلى أهمية الحرص على عدم الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان، إذ قد يؤدي تناول كثير من الأطعمة المقلية والحلويات إلى زيادة الوزن خلاله، مبينة أن شهر رمضان هو الوقت المناسب لإجراء تغييرات لتحسين توازن النظام الغذائي الذي يمكن الحفاظ عليه على المدى الطويل.

وإضافة إلى كون وجبة السحور وسيلة لتخفيف الشعور بالجوع، فإنها أيضاً وسيلة تساعد في منع الغثيان والصداع أثناء ساعات الصيام، وكذلك تمثّل الفرصة الأخيرة لإمداد الجسم بالماء والسوائل قبل البدء في الصوم والانقطاع عن تناول الطعام والماء.

وأوضحت أنه لتخفيف الشعور بالجوع؛ هناك أطعمة تحفز شعور المعدة بالامتلاء لوقت طويل، وهو أحد مفاتيح إطفاء شعور الجوع بالطعام، ومن أقوى تلك الأطعمة: المنتجات الغذائية الغنية بالبروتينات.

ولفتت إلى أنه لتجنب المعاناة من تداعيات نقص سكر الغلوكوز في الدم خلال فترة الصيام مثل الصداع والغثيان والدوار، فيجب تناول المنتجات الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المعقدة، إذ إن لها دوراً كبيراً في توفير غذاء يتم هضمه ببطء، وامتصاص محتواه من السكريات ببطء.

ولتخفيف المعاناة من العطش وجفاف الجسم؛ ذكرت المؤسسة أنه إضافة إلى شرب السوائل وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، فإن تناول الخضار والفواكه ومشتقات الألبان يوفر كميات أخرى إضافية من السوائل، تساعد في منع الشعور بالعطش والجفاف.

أطعمة متوازنة في السحور

وأكدت المؤسسة أنه لتسهيل الصوم وتقليل الشعور بالإعياء والجوع والعطش، يجب أن تكون وجبة السحور متوازنة في احتوائها على نوعيات من الأطعمة ذات المميزات التالية:

– أطعمة تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم (البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن).

– أطعمة مطهوة جيداً وسهلة الهضم، حتى لا تسبب أي إزعاج للمعدة وبقية أجزاء الجهاز الهضمي.

– أطعمة غنية بـ”الكربوهيدرات المعقّدة” لأنها بطيئة في الهضم دون التسبب في إزعاج المعدة، وبالتالي تمتص الأمعاء منها السكريات لفترة طويلة.

– أطعمة غنية بالبروتينات، لتخفيف الشعور بالجوع طوال ساعات الصوم بالنهار، مثل البيض واللحم الهبر والجبن قليل الملح واللبنة قليلة الملح واللبن الزبادي والبقول.

– أطعمة غنية بالماء، كالخضراوات والفواكه والحليب واللبن الزبادي.

– أطعمة متدنية محتوى الصوديوم، وذلك بالابتعاد عن ملح الطعام والمخللات والزيتون والمكسرات المملحة والأغذية المعلبة، كي لا تتسبب في خروج مزيد من الماء مع البول وإثارة شعور الصائم بالعطش.

– مشروبات تحتوي على نسب متدنية من الكافيين، وذلك لأنه يزيد إدرار البول لدى الصائم.

Source akhbaar24

