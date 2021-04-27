تعرّف على أبرز فعاليات احتفالية “نور الرياض”.. بمشاركة هؤلاء الفنانين

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تقدم احتفالية “نور الرياض” – أحد برامج مشروع الرياض آرت – احتفالاً بالضوء والفنّ، لتعزيز ودعم المواهب من كل مكان، ليقدّم لزائريه تجارب ملهمة.

وتتضمن الاحتفالية، التي تنطلق في 18 مارس الجاري، 60 عملاً فنياً تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف.

يشارك في الاحتفالية كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 40 % منهم من الفنانين السعوديين، أبرزهم: أحمد ماطر، ولولوة الحمود، وأيمن زيداني، وراشد الشعشعي، ومها ملوح.

أما الفنانون العالميون فمن أبرزهم: دانيال بورين، وكارستن هولر، وإيليا كاباكوف، وإميليا كاباكوف، ويايوي كوسوما، ودان فلافين.

ومن أبرز الفعاليات التي تتضمنها احتفالية “نور الرياض”:

معرض نور على نور

ويشتمل هذا المعرض على عدد كبير من الأعمال الفنية، التي سيتم تقسيمها إلى أربعة أقسام مقطعية تقوم بمسح الضوء كوسيلة فنية، وهي: “إدراك الضوء” و “تجربة الضوء” و “عرض الضوء” و “الضوء البيئي”.

الخط الفاصل بين الإنسان والتكنولوجيا

ويناقش مواضيع حول الفنون والتكنولوجيا والزمن، والطريقة التي يمكن لهذا المزيج أن يُحدث بها فرقاً في الأعمال الفنية والابتكار الاجتماعي والتعبير.

رصد المدينة .. ماذا ترى النجوم؟

ويناقش الظروف الفريدة للسفر إلى الفضاء، سواء كان في الحياة الواقعية أو الافتراضية، وتهدف هذه الجلسة النقاشية إلى تغيير منظور الجمهور لاكتشاف جانب جديد من الواقع، والتعرف على موقع كوكب الأرض ضمن هذا الكون اللامتناهي.

جولة إرشادية – الضوء والمشاعر

وهي تجربة موجهة للأطفال، لتعزيز الإبداع الفردي وإدراك أجساد الأطفال للمساحة والمحيط من حولهم، لنأخذهم في رحلة مثيرة لاكتشاف العلاقة بين الضوء واللون والعواطف والعلاقات.

الضوء والألوان والأصوات

وهي رحلة تُستكشف فيها الروابط الاستثنائية والفريدة بين حواس اللمس والبصر والسمع، للإجابة عن سؤال يجول في خواطرنا: ما هو صوت الألوان؟

جولة للنساء

وهي جولة مخصصة للسيدات للاستمتاع بالأعمال الفنية وفعاليات الاحتفال، وهذه الجولة متاحة لذوي الإعاقة الجسدية.

جولة تاريخية

وهي جولة تتعقب تاريخ وادي نمار والأعمال الفنية، لتمنح زوّارها تجربة خاصة لاستكشاف المناظر الطبيعية وسياق وخلفيات أعمالها الفنيّة، وتبدأ أولى فعاليات الجولة عند غروب الشمس لتمكين المشاركين من الاستمتاع بالتأثير الجميل للضوء، وهذه الجولة متاحة لذوي الإعاقة الجسدية.

إلهام الضوء – الجلسة الافتتاحية لنور الرياض

تجمع الجلسة الافتتاحية المشرفين على الأعمال الفنيّة في نور الرياض، لاستعراض بدايات ومنطلقات أول احتفال للضوء في المملكة.

جولة التصوير الفوتوغرافي

ويشرف على هذه الجولة أحد خبراء التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية، لاستكشاف أهم الأعمال الفنية محليّاً، والاستفادة من أبرز تقنيات التصوير وأساليبه.

Source akhbaar24

