سيدة بمكة تنجب طفلها الأول عقب انتظار 29 عامًا.. وزوجها يكشف التفاصيل

انهالت تباشير الفرح والسرور على منزل مواطن (58 عامًا)، يسكن بحي بطحاء قريش عقب أن أنجبت زوجته (56 عامًا)، طفلهم البكر "إبراهيم" بعد انتظار لهذه اللحظة المؤثرة في حياتهم 29 عامًا.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "عاجل" يقول المواطن "نحتفظ بهويته" أعمل بمهنة التعليم قبل أن أقدم على التقاعد المبكر، وخلال 29 عامًا مضت، راجعت أنا وزوجتي أمهر الأطباء والطبيبات، نبحث عن سبب عدم الإنجاب، دون جدوى.

وخلال فترة الحجر إثر جائحة كورونا العام الماضي، شعرت زوجتي ببعض التعب والإرهاق، وتمّ نقلها لإحدى المستوصفات الأهلية ولم نصدّق ما قالته الطبيبة بعد عمل التحاليل اللازمة "زوجتك حامل" حيث انقطعنا عن مراجعات الأطباء المختصين لأكثر من 6 سنوات، عقب أن تسلّل لنا فقدان الأمل واليأس.

وقال المواطن "السعيد" بقدوم طفله البكر عقب هذه السنوات: "اتفقت وحرمي على بذل الجهد والعطاء للأعمال الخيرية وكذلك المساهمة في المناسبات الاجتماعية وخصوصًا التي تخصّ "الأيتام" و "المسنين" والتصدّق الدائم على الضعفاء والعمالة.

وأكَّد المواطن أنَّ الدعاء ومشيئة الله سبحانه وتعالي قدّرت بقدوم "إبراهيم" ولم أصدّق نفسي وعيني وأنا أشاهد طفلي بحضانة مستشفى الولادة والأطفال وبعد هذه السنوات من الصبر والانتظار، والحمدلله على كل حال.