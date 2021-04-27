جامعة جازان تدشن حملة «بادر» للتوعية بأهمية لقاحات كورونا

دشَّنت جامعة جازان، حملة «بادر» للتوعية بأهمية لقاحات كورونا التي تنظّمها كلية الطب، ممثلةً في قسم طب الأسرة والمجتمع والبرنامج المشترك لشهادة الاختصاص السعودية للطب الوقائي بجازان.

وأكَّد رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أهمية زيادة وعي المجتمع بأهمية أخذ لقاحات فيروس كورونا ومأمونية اللقاح، منوهًا بما تبذله القيادة الرشيدة من جهود كبيرة في توفير اللقاحات للمواطن والمقيم وتسخيرها لجميع الموارد والإمكانات للوصول إلى النتائج الصحية المأمولة.

وشدَّد الدكتور القحطاني على أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر التوعية الصحيحة بخصوص تلقي لقاح كورونا، مضيفًا أنَّ كلية الطب قدَّمت عددًا من المبادرات المميزة التي استهدفت نشر التوعية والتثقيف الصحي بين أفراد المجتمع، مثمنًا الدور الكبير والمتميّز الذي يبذله طلبة الكليات الصحية بالجامعة في تقديم العون والمساندة لمواجهة تفشي جائحة كورونا عبر خدمتهم التطوعية بمركز لقاحات كورونا والعديد من المبادرات والأعمال التطوعية.

من جهته أكّد عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين، أنَّ الحملة تهدف للوصول إلى مجتمع محصن ضد فيروس كورونا بزيادة وعي المجتمع بأهمية أخذ اللقاحات، وكذلك تحصين المجتمع ضد الشائعات ونفيها بالأدلة والدراسات العلمية، إضافة إلى الردّ على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة باللقاحات، لافتًا النظر إلى أنَّ الحملة تتكوّن من مسارات أربعة هي: المشاركة المجتمعية، والتوعية والتثقيف، وسفير الوعي، والأسئلة والاستفسارات.