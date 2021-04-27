السعودية اليوم / البرازيل تسجل 28636 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 28636 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 14.369.423 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 391.936 حالة وفاة .

// انتهى //

05:31ت م

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برازيليا 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسسجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 28636 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و1139 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 14.369.423 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 391.936 حالة وفاة .// انتهى //05:31ت م0035

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