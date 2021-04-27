

الرياض 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

في إطار دعمها المتواصل للحالات الإنسانية، وتسهيلًا على المتبرعين لمعرفة المبالغ المُتبرع بها والمتبقية منها؛ نجحت منصة إحسان بالتعاون مع وزارة العدل في تقليص مدة تحديث حالات المستحقين المسجلين في خدمة (فُرِجَتْ) لتُصبح (من 10 إلى 20 دقيقة) كحد أقصى، بعد أن كانت تستغرق 48 ساعة.

وأوضحت منصة إحسان أن تقليص مدة تحديث حالات المستحقين المسجلين في خدمة فُرجت، يرفع من مستوى الشفافية لدى المتبرعين وفاعلي الخير، ويؤكد حرص المنصة على ضمان اطلاع الجميع على الحالات بشكل مُحدث وسريع، بهدف منح المتبرعين خيارات أوسع من الحالات المستحقة.

وقدمت إحسان شكرها وتقديرها لكل من وزارة الداخلية وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي، التي دعمت هذه المبادرة فنيًا وإجرائيًا.

وبينما لفتت منصة إحسان النظر إلى أن العمل جارٍ مع الجهات المعنية ليُصبح تحديث حالات المستحقين المسجلين في خدمة فُرجت بشكل لحظي، أوضحت أن أي مبالغ دُفعت لحالة مكتملة ستسترد لحساب المتبرّع آليًا بشكل فوري.

وكانت منصة إحسان قد أتاحت خدمة (فُرِجَتْ) ضمن الخدمات التي تقدمها بهدف التفريج عن سجناء الحقوق المالية وقضاء مديونياتهم ولم شملهم بذويهم، في خطوة تعكس حرص القائمين على المنصة لتوفير مختلف الخدمات التي تسهم في دعم العمل الخيري وتحقيق الاستدامة له.

// انتهى //

05:31ت م

0034





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منصة إحسان: تقليص مدة تحديث حالات (فُرِجَتْ) إلى 10 دقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.