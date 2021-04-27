

الرياض 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض فترة التسجيل للبرامج المساندة لمنسوبي التدريب التقني في المنطقة، حيث لاقى استقبال الطلبات إقبالاً كبيراً من المشمولين بهذه البرامج.

وبلغ عدد البرامج المعتمدة في الخطة التدريبية لهذا العام التدريبي 1442هـ (82) برنامجاً تدريبياً تنوعت بين التخصصية و الأساسية والعامة، حيث تهدف إلى إكساب جميع منسوبي المؤسسة الملتحقين بها -من كادر تدريبي وإداري وفني- المهارات والمعارف التي تساعدهم على أداء العمل بكفاءة عالية، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من تلك البرامج.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن إدارة المنطقة على أتم الاستعداد لتقديم تلك البرامج وتغطية جميع منسوبي الإدارة، إضافةً إلى منسوبي المنشآت التدريبية التابعة لإدارة المنطقة، حيث يحظى هذا الملف بمتابعة دقيقة لتحقيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ تلك البرامج من استقطاب المنفذين ذوي الكفاءة العالية سواء من داخل المؤسسة أو خارجها، وبدء البرامج في موعدها مع التقييم العام لخطة التنفيذ لجميع البرامج، مما ينعكس ايجاباً على رفع جودة استقاء المعلومات والمهارات وبالتالي رفع مستوى جودة التدريب، وتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأمد، تماشيا مع نهج الرؤية الحكيمة 2030 لهذا الوطن الطموح.

يذكر أن مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر التابع للإدارة قد أكمل استقطاب المدربين المنفذين لهذه البرامج المقرر انعقادها -بمشيئة الله تعالى- شوال المقبل، وستتم دراسة جميع طلبات الالتحاق والبت فيها قبل بدء التنفيذ لكل برنامج تدريبي بالوقت المحدد حسب الخطة.

// انتهى //

04:48ت م

0033





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تقني الرياض ينهي فترة التسجيل في البرامج المساندة للعام 1442 هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.