السعودية اليوم / تسجيل 58 وفاة و991 إصابة جديدة بكورونا في مصر



القاهرة 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 991 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 223.514 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.107 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 167.900 حالة .

// انتهى //

03:24ت م

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القاهرة 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 991 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و58 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 223.514 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.107 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 167.900 حالة .// انتهى //03:24ت م0031

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