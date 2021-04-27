

الكويت 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

سجلت دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1286 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 268.235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1527 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 251.511 حالة .

// انتهى //

02:22ت م

0027



الكويت 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسسجلت دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1286 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة .وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 268.235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1527 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 251.511 حالة .// انتهى //02:22ت م0027

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 11 وفاة و1286 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.