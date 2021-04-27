

أبها 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

قام فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير خلال شهر رمضان الجاري بـ 12855 جولة ميدانية على المنشآت التجارية، شملت المراكز التجارية الكبيرة ومراكز صيانة السيارات، لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس

وجرى خلال الجولات الرقابية مخالفة 314 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، فيما تواصل الفرق الرقابية الميدانية أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق ( توكلنا) على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة، إضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.

// انتهى //

01:32ت م

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أبها 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسقام فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير خلال شهر رمضان الجاري بـ 12855 جولة ميدانية على المنشآت التجارية، شملت المراكز التجارية الكبيرة ومراكز صيانة السيارات، لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا وجرى خلال الجولات الرقابية مخالفة 314 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، فيما تواصل الفرق الرقابية الميدانية أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق ( توكلنا) على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة، إضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.// انتهى //01:32ت م0021

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / تجارة عسير تنفذ 12 ألف جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المراكز التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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