تقرير يكشف بالأرقام أن أسعار المعدن الأبيض تحطم الأرقام القياسية

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 أبريل 2021

واصلت أسعار البلاديوم، في تعاملات الإثنين، تحطيم الأرقام القياسية التي يسجلها، وسط مكاسب جماعية للمعادن الرئيسية.



وبعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2941 دولارا للأوقية (الأونصة)، قلص البلاديوم مكاسبه 2 % مسجلا 2911.60 دولار أواخر جلسة التداول.

وسجل المعدن، الذي يستخدم كعامل مساعد لخفض الانبعاثات في السيارات، مكاسب بحوالي 19% منذ بداية العام بدعم من بواعث قلق إزاء شح في الإمدادات.

ويتوقع الكثير من المحللين مزيدا من الارتفاع صوب 3 آلاف دولار، إذ تكثف شركات صناعة السيارات مشترياتها من المعدن، مما يؤدي إلى تفاقم نقص المعروض.

وارتفع الذهب 0.13%، إلى 1779.40 دولار للأوقية بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1780.10 دولار.

وينتظر المستثمرون بسوق الذهب قرائن بشأن السياسة النقدية من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق في "آر.جيه.أو فيوتشرز"، إن "سوق الذهب يترقب نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي لترى ماذا سيقولون بشأن التضخم".

وأضاف:" أن المتعاملين سيركزون أيضا على التوقعات الطويلة الأجل للبنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة و"خطتهم للعمل بشأن معدلات الفائدة في الأجل القصير".

مكاسب جماعية

وسيبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي، الثلاثاء، وسيتركز اهتمام المستثمرين على ما سيقوله جيروم باول رئيس المجلس في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء الاجتماع يوم الأربعاء المقبل.

واستقر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وسجل الذهب خسائر تزيد على 6% منذ بداية العام متضررا في الغالب من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.7% إلى 26.17 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين حوالي 1% إلى 1241.50 دولار للاوقية.