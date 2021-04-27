شكرا لمتابعة خبر عن العنف الأسري يتفاعل مع فتاة هددها والدها بالقتل بعدما سمعها تكلم شابًا بالجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ادعت فتاة تدعى "روز" أن والدها يهددها بقتلها، بعدما سمعها تتحدث إلى شاب تجمعه بها علاقة عاطفية على الجوال.

وذكرت الفتاة، أن والدها قام بمنعها من الذهاب إلى الجامعة، وهددها بقتلها بالرشاش، كما هدد بتطليق والدتها.

وتصدر وسم "انقذوا روز" قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة، وسط مناشدة للجهات المختصة بالتدخل.

ومن جانبه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الحالة، موضحا أنه جاري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة.