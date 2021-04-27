شكرا لمتابعة خبر عن الانتصار للمسافرين إلى البحرين بدراجاتهم النارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

انتصرت المحكمة الإدارية بالدمام، للمسافرين إلى البحرين بدراجاتهم النارية، وذلك بعد منع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لهم من السفر، بحجة ازدياد الحوادث.

وأصدرت حكمًا يقضي بإلغاء قرار المؤسسة وإلزامها بتمكين أحد المسافرين من ذلك، بعدما تقدم لدى المحكمة الإدارية بالدمام بصحيفة دعوی طلب خلالها السماح له بعبور جسر الملك فهد بدراجته النارية، حيث تم منعه دون بيان سبب أو سند نظامي، بحسب الوطن.

وأوضح أن ما ذكره ممثل المدعى عليها غير صحيح، لأنه لم يتم السماح للدراجات النارية بالعبور منذ إنشاء الجسر، فكيف زادت الحوادث منها.