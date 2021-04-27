رسميًا.. العراق يستضيف بطولة «خليجي ٢٥»

.



شارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، الاثنين، في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي عُقد برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع التصويت بالإجماع على منح العراق حق استضافة بطولة كأس الخليج العربي الـ 25 لكرة القدم.

وأكَّد رؤساء الاتحادات الخليجية دعمهم الكامل للاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل استضافة منافسات خليجي 25.

واعتمد اتحاد كأس الخليج ملعبي البصرة الدولي (65 ألف متفرج) والميناء (30 ألف متفرج) لإقامة مباريات خليجي 25، وهما ملعبان يقعان ضمن المدينة الرياضية في البصرة التي تضم أيضًا مركزًا طبيًا متطورًا ومجموعة فنادق حديثة لإسكان المنتخبات وملعبًا للتدريب ومراكز تجارية وترفيهية.

وهذه المرّة الثانية يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج بعد الأولى عام 1979 م في العاصمة بغداد والتي توج بلقبها.

من جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل التهنئة إلى رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم المستشار إياد بنيان بعد قرار المكتب التنفيذي الخليجي باستضافة مدينة البصرة للدورة الخليجية المقبلة، معربًا عن ثقته في قدرة العراق على استضافة الدورة بكل نجاح، مؤكدًا استعداد الاتحاد السعودي لكرة القدم لمساندة شقيقه العراقي من أجل نجاح الاستضافة.