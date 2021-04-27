هيونداي تعلن رسمياً عن (‎Santa Cruz).. “بيك آب” جديدة تنافس فورد وتويوتا (فيديو)

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أعلنت هيونداي رسميًا عن سيارتها الجديدة Santa Cruz التي صممتها لتكون أبرز منافس لمركبات البيك آب من فورد وتويوتا.
وجاء تصميم السيارة الجديدة وفقًا لـ”” moto1 بشكل عصري مستوحى من تصاميم سيارات Tucson الحديثة، وبهيكل جميع حوافه محمية من الصدمات وعوامل الاحتكاك والرطوبة بإطارات بلاستيكية متينة سوداء اللون.
ويأتي الهيكل بطول 4 أمتار و97 سنتيمترا، وعرضه 190 سم، وارتفاعه 169 سم، كما جهزت بصندوق أمتعة خلفي مزود بغطاء مرن متحرك لحماية الأمتعة من المطر أو أشعة الشمس، أما العجلات فيها فحصلت على أقراص من الكروم بمقاس 20 إنشًا.
ودعمت الشركة قمرة المركبة الجديدة بصفين من المقاعد المريحة المخصصة لخمسة ركاب، وبواجهة قيادة مميزة مجهزة بأحدث أنظمة الملتيميديا وشاشتين، واحدة تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة، وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.
وزُودت السيارة بأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة مخصصة للقيادة على الطرق الوعرة، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد.
وصنعت الشركة عدة نسخ، تعمل بمحركات مختلفة، منها، نسخة مجهزة بمحركات GDI بسعة 2.5 لتر وعزم 193 حصانا، ونسخ بمحركات توربينيةGDI بنفس السعة تولد عزما يعادل 280 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.
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Source akhbaar24
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