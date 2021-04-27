هيونداي تعلن رسمياً عن (‎Santa Cruz).. “بيك آب” جديدة تنافس فورد وتويوتا (فيديو)

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أعلنت هيونداي رسميًا عن سيارتها الجديدة‎ Santa Cruz ‎التي ‏صممتها لتكون أبرز منافس لمركبات البيك آب من فورد ‏وتويوتا‎.‎

وجاء تصميم السيارة الجديدة وفقًا لـ”‏‎” moto1‎‏ بشكل عصري ‏مستوحى من تصاميم سيارات‎ Tucson ‎الحديثة، وبهيكل جميع ‏حوافه محمية من الصدمات وعوامل الاحتكاك والرطوبة ‏بإطارات بلاستيكية متينة سوداء اللون‎.‎

ويأتي الهيكل بطول 4 أمتار و97 سنتيمترا، وعرضه 190 ‏سم، وارتفاعه 169 سم، كما جهزت بصندوق أمتعة خلفي مزود ‏بغطاء مرن متحرك لحماية الأمتعة من المطر أو أشعة الشمس، ‏أما العجلات فيها فحصلت على أقراص من الكروم بمقاس 20 ‏إنشًا‎.‎

ودعمت الشركة قمرة المركبة الجديدة بصفين من المقاعد المريحة ‏المخصصة لخمسة ركاب، وبواجهة قيادة مميزة مجهزة بأحدث ‏أنظمة الملتيميديا وشاشتين، واحدة تعمل باللمس بمقاس ‏‏10.25 بوصة، وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات ‏إلكترونية‎.‎

وزُودت السيارة بأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ‏وأنظمة مخصصة للقيادة على الطرق الوعرة، وحساسات للضوء ‏والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة ‏لتدفئة وتبريد المقاعد‎.‎

وصنعت الشركة عدة نسخ، تعمل بمحركات مختلفة، منها، ‏نسخة مجهزة بمحركات‎ GDI ‎بسعة 2.5 لتر وعزم 193 ‏حصانا، ونسخ بمحركات توربينيةGDI ‎بنفس السعة تولد عزما ‏يعادل 280 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ‏أوتوماتيكية بـ 8 سرعات‎.‎

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Source akhbaar24

