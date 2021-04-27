تسلا تسجل إيرادات تفوق توقعات وول ستريت بدعم من تسليمات قياسية وطلب صيني قوي

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أعلنت تسلا اليوم الاثنين عن إيرادات للربع الأول من العام أعلى قليلا من توقعات وول ستريت بدعم من تسليمات قياسية وطلب قوي من الصين.

وسجلت تسلا مستوى قياسيا للتسليمات في الربع الأول على الرغم من نقص عالمي في الرقائق الالكترونية ألحق ضررا كبيرا بمنافسيها في قطاع السيارات.

وقالت الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية والتي يرأسها الملياردير إيلون ماسك إن الإيرادات في الربع الأول قفزت إلى 10.39 مليار دولار من 5.99 مليار دولار قبل عام.

وكان محللون قد توقعوا إيرادات قدرها 10.29 مليار دولار، بحسب بيانات (آي بي إي إس) من رفينيتيف.