︎
.
أعلنت تسلا اليوم الاثنين عن إيرادات للربع الأول من العام أعلى قليلا من توقعات وول ستريت بدعم من تسليمات قياسية وطلب قوي من الصين.
وسجلت تسلا مستوى قياسيا للتسليمات في الربع الأول على الرغم من نقص عالمي في الرقائق الالكترونية ألحق ضررا كبيرا بمنافسيها في قطاع السيارات.
وقالت الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية والتي يرأسها الملياردير إيلون ماسك إن الإيرادات في الربع الأول قفزت إلى 10.39 مليار دولار من 5.99 مليار دولار قبل عام.
وكان محللون قد توقعوا إيرادات قدرها 10.29 مليار دولار، بحسب بيانات (آي بي إي إس) من رفينيتيف.
Source aleqt
كانت هذه تفاصيل خبر تسلا تسجل إيرادات تفوق توقعات وول ستريت بدعم من تسليمات قياسية وطلب صيني قوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.